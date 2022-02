Garriga cree que no hay que dar "más importancia" a la presencia de Pujol en un acto del Govern

Insiste en que el pacto por el catalán está abierto a todos y recuerda que el PP participó en los 80

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha afirmado este miércoles que no hay que dar "mucha más importancia" a la presencia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en el acto que organizó la Conselleria de Acción Exterior sobre el futuro de Europa con expresidentes catalanes.

Lo ha dicho en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, preguntada por las críticas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que consideró que el acto --al que declinó asistir el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès-- suponía "blanquear la corrupción".

"Hace 32 años que trabajo en la Generalitat, entré con 20 años. He estado los 23 años de Jordi Pujol viéndolo como presidente de la Generalitat, y por lo tanto mi mirada es un poco diferente en algunos casos", ha afirmado, y ha añadido que ella ha coincidido con el expresidente en otros actos.

Por otro lado, y tras la presentación del informe del Pacte Nacional per la Llengua este martes, la consellera ha celebrado haber puesto sobre la mesa el debate sobre el futuro del catalán: "No hablábamos del catalán desde hace muchos años, y ahora hablamos mucho".

"Lo que es importante, y lo decíamos ayer en la primera mesa del pacto, es que no solo estemos los que tenemos ganas y hayamos estado siempre, sino que hemos interpelado a la gente que no se ha sentido interpelada", ha añadido Garriga, que ha celebrado que el pacto cuente con el apoyo del 85% del Parlament, incluido el PSC.

Ha explicado que ahora dará comienzo la segunda fase de la iniciativa, en la que trabajarán en una dimensión sectorial y territorial, con actos por toda Catalunya: "Es la manera de conocer y saber todas las sensibilidades. Cuanta más gente se sienta interpelada, mejor. En realidad, estamos tejiendo el futuro del catalán".

Sobre la ausencia de PP, Vox y Cs en el Pacte Nacional per la Llengua, ha dicho que a Vox y PP les trasladaron la iniciativa y no dijeron "absolutamente nada y Cs hizo alguna pregunta y decidieron que no entraban".

Ha subrayado que el PP sí participó de los pactos por el catalán en los años 80, si bien, según ella, en años posteriores se produjo una polarización en torno a la cuestión de la lengua con la irrupción de Cs, que "nació básicamente para anular la lengua catalana".

EN LA ESCUELA

Sobre la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas, ha sostenido que "el departamento de educación está trabajando" al respecto, pero ha precisado que, con el modelo competencial, el idioma de enseñanza no es solo el del profesor que imparte la clase, sino el que hablan los alumnos.

Ha cifrado en 45 las aulas en las que las familias han pedido estudiar en castellano: "No es la mayoría, es una minoría muy minoría. Lo debemos poner en contexto".

"Otra cosa que es importante es que no hemos dado herramientas a los maestros para ver cómo afrontan la diversidad que tienen en el aula", algo que propone corregir reforzando, por ejemplo, las opciones de acogida en las escuelas.

EN EL AUDIOVISUAL Y EN LA UE

La consellera ha explicado que la Generalitat trabaja para incorporar doblajes en catalán a plataformas como Netflix, HBO y Disney+ y para que los próximos estrenos puedan estar también doblados a esta lengua.

Sobre la ley del audiovisual, ha mantenido que la propuesta del Gobierno es "insuficiente" pero que ERC cerró un pacto y, por lo tanto, si hay enmiendas serán de carácter técnico.

También ha reclamado que el Gobierno pida que el catalán sea idioma oficial en la Unión Europea, algo que asegura que siempre ha figurado en la agenda del Govern: "Yo espero que con la incorporación del ministro Iceta la sensibilidad sea más alta. Lo que no sé es si tendrá recorrido".