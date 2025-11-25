Garriga (Vox) espera compromisos sobre migración e infraestructuras en el discurso de Pérez-Llorca

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha señalado que espera compromisos sobre política migratoria e infraestructuras del secretario general del PPCV y candidato para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en su discurso del jueves.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación este martes en Barcelona, donde ha insistido en que desde su partido estarán "muy atentos" al discurso que pronunciará Pérez-Llorca, en el que esperan que se recojan los principales temas de la negociación para su investidura.

"Esperemos que en ese discurso se recoja todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días y se asuman los compromisos para que de una vez por todas se defienda el interés de los valencianos", ha indicado Garriga.

Si es así, el dirigente de Vox ha asegurado que su partido "votará en consecuencia", asegurándose de que se avanza en temas como la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, la rebaja de impuestos y la denuncia del Pacto Verde Europeo.

El dirigente popular, llamado a ser el sucesor de Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, pronunciará su discurso de investidura este jueves ante Les Corts, donde espera recabar el apoyo de Vox después de que estos hayan rechazado firmar un acuerdo por escrito ya que, en palabras de su portavoz nacional, José Antonio Fúster, este "no sirve para nada".