Garriga (Vox) lamenta las cifras del paro y afirma que "el cohete de Sánchez está averiado"

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentado este martes la subida de las cifras de paro en marzo en 231.500 personas, su mayor alza desde 2013, y ha afirmado que "el cohete de Sánchez está averiado", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Garriga ha hecho referencia a la frase del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en mayo de 2024 dijo que la economía española iba "como un cohete" para destacar un crecimiento del PIB superior a la media de la eurozona (proyecciones del 2,1% en 2024).

Garriga ha zanjado el mensaje criticando que el cohete de Sánchez "se está llevando por delante la prosperidad y las certezas de millones de familias y trabajadores españoles".