Garriga (Vox): La 'prioridad nacional' es "distinta" en el PP de Aragón que para Ayuso o Feijóo

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado este viernes que la idea de 'prioridad nacional' para el acceso a los servicios públicos acordado entre PP y Vox en Extremadura o Aragón sea "distinta" a la de los presidentes autonómicos populares de Madrid o Andalucía, y hasta del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

"No es novedoso porque estamos acostumbrados, como por ejemplo pueden hablar una política lingüística en Galicia y otra en Catalunya, o la política del agua según esté en Aragón o en Murcia", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde ha añadido que lo que considera más preocupante es que, con este PP, Vox tiene que pactar para gobernar España.

Ha defendido que con el concepto se está planteando un debate "razonable" y, pese a que cree que la medida debe sortear muchas leyes, hay cambios normativos que pueden llevarse a cabo, ejemplificándolo el sistema de puntos para la escolarización de menores en las escuelas públicas.

Preguntado por el hecho de que la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya dicho que la idea es ilegal, ha expresado que esta se enmarca en la legalidad: "No planteamos nada en los términos de la exclusividad, sino priorizar al español".

Preguntado por si son un error las palabras del portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, quien afirmó que es español quien es hijo de padre y madre española, ha expresado que es "un error en términos de la legislación vigente" y ha defendido que es español quien sea nacido en el país o con nacionalidad adquirida.

Ha lamentado que "durante demasiado tiempo la nacionalidad española se ha regalado" y ha pedido abrir el debate para replantear la política migratoria en un momento en que el Gobierno ha llevado a cabo la regularización extraordinaria de migrantes.

REGULARIZACIÓN

Ha señalado que la política migratoria impulsada por los diferentes Ejecutivos de las últimas décadas ha saturado los servicios públicos y ha tildado la regularización extraordinaria como "el mayor acto de traición al pueblo español".

Preguntado por si con Vox en el Gobierno se pueden producir imágenes como las de las deportaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Garriga ha defendido deportar a todas aquellas personas que estén en situación irregular: "Lo vamos a hacer con mucho cariño, pero a la vez con mucha contundencia".

PUJOL Y CATALÁN EN ARAGÓN

Sobre el hecho de que la Audiencia Nacional haya citado al expresidente catalán Jordi Pujol pese al deterioro de su estado de salud que diferentes informes médicos corroboran, ha apuntado que Pujol "tiene que pagar por todo lo que ha hecho" y que se debe buscar la fórmula para que pueda declarar, sea o no de forma presencial.

Respecto a que PP y Vox hayan pactado liberar a Aragón del catalán, Garriga ha expresado que el dinero de la gente está para mejorar los servicios públicos, "no para hacer política ideológica".

DISIDENCIA EN VOX Y CÁNTICOS RACISTAS

En cuanto a la petición por parte de exmiembros y miembros disidentes con la cúpula del partido, entre ellos Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, de celebrar un congreso extraordinario, Garriga lo ha rechazado y ha afirmado que no hay mayor reválida a las ideas de Vox que los resultados en las elecciones autonómicas más recientes.

Preguntado por qué sintió cuando en el partido de fútbol entre España y Egipto del pasado 31 de marzo en Cornellà-El Prat (Barcelona) en que una parte de los asistentes cantó 'musulmán el que no bote', ha expresado que "orgullo de nación".