Garriga (Vox) tilda a Illa de "estafa política" y le pide coherencia para convocar elecciones

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). El Parlament de Catalunya aborda unos días cruciales para decidir si habrá unos nuevos presupuestos de la G - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha tildado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "estafa política" y le ha pedido coherencia para que convoque elecciones ante la retirada del proyecto de Presupuestos.

"Usted prometía ser alternativa y gestionar, y ni es alternativa ni está gestionando. Ha demostrado ser la mayor estafa política de los últimos tiempos, por lo tanto, le animo a que haga un ejercicio de coherencia", ha sostenido en una intervención en el pleno del Parlament este miércoles.

"NO ES SOLO INCOMPETENCIA"

Garriga ha asegurado que "la mala gestión no es solo incompetencia manifiesta, sino que tiene una raíz política" y ha acusado a Illa de impulsar el fanatismo climático, intervenir en el mercado de la vivienda y perseguir la propiedad privada o impulsar la inmigración.

En este sentido, ha enumerado lo que a su juicio han sido "colapsos" en Catalunya como las infraestructuras con la crisis en Rodalies, el sistema sanitario y la huelga de médicos, el sistema de protección social y de dependencia, la crisis en el mercado de la vivienda o la política migratoria.

"MISERIA COMPARTIDA"

Así, ha apuntado que el verdadero lema del Govern es "la miseria compartida" y no la prosperidad compartida como defendía el PSC en campaña electoral, y ha afirmado que la mitad de los catalanes tienen dificultades para llegar a final de mes.

"Usted es un auténtico incompetente, señor Illa. Porque usted, en materia de gestión, no soluciona nada. Al revés, todo lo que iba mal lo han agravado", y le ha acusado de hacer lo mismo que hacía el gobierno de ERC de Pere Aragonès.