GCO reparte un dividendo extraordinario de 4,65 euros por acción tras la oferta de compra de Inocsa

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Grupo Catalana Occidente (CGO) repartirá un dividendo extraordinario de 4,65 euros brutos por acción, que se hará efectivo el 17 de diciembre, en base a los resultados del ejercicio 2025 de la compañía, según explica la empresa en un comunicado.

Así lo ha acordado el órgano administrativo de la compañía aseguradora este martes, pocos días después de que Inocsa pusiera en marcha una compra forzosa para alcanzar el 100% del capital de GCO.

La distribución del dividendo ha llevado a Inocsa a corregir a la baja el precio por acción a los que se dirigía la oferta, que se situará ahora en un importe bruto de 45,10 euros, frente a los 49,75 euros previos, según ha notificado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMMV).

La operación de compra por parte de Inocsa se cerrará el 30 de diciembre y ejecutará el 2 de enero, por lo que aquellos accionistas de GCO que "soliciten la compra forzosa de sus acciones antes de la fecha ex derecho recibirán la contraprestación sin ajuste, mientras que aquellos que la soliciten en la fecha ex derecho o con posterioridad recibirán la contraprestación ajustada.

Inocsa, que ha precisado que no repartirá entre sus propios accionistas el dividendo repartido por GCO, destinará 250 millones al pago de la cuota de amortización principal de la oferta de compra, y otros 280 millones en el pago anticipado.