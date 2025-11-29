GDELS-SBS y GUTMAR crearán un Centro de Excelencia para Proyectos de Uso Dual en Catalunya

Tecnología de GEDELS-SBS y Gutmar - GEDELS-SBS

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de sistemas de defensa GDELS-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) y la empresa de ingeniería y fabricación mecánica de alta precisión GUTMAR tienen previsto crear en Catalunya un Centro de Excelencia para Proyectos de Sistemas de Uso Dual en Catalunya, en el marco del acuerdo estratégico firmado entre ambas empresas para impulsar proyectos tecnológicos de uso dual.

Este nuevo centro nacerá "con el objetivo de desarrollar y presentar proyectos en fase finalista, ofreciendo soluciones innovadoras tanto en el ámbito militar como en el de apoyo en catástrofes naturales", han informado a Europa Press fuentes de GDELS.

Añaden que este centro podría estar operativa en la primera mitad de 2026, posiblemente en la provincia de Barcelona, aunque estas previsiones están pendientes de confirmación.

Ambos sectores, la movilidad militar y la respuesta ante emergencias, "son áreas prioritarias tanto para las autoridades nacionales como de la Unión Europea, que buscan reforzar capacidades estratégicas y resiliencia ante escenarios críticos", explican las mismas fuentes.

El objetivo de esta alianza es posicionar Catalunya como referente en el desarrollo de sistemas avanzados de uso dual y responde a la creciente demanda de soluciones en estos ámbitos, generando "un significativo retorno industrial, impulsando la competitividad y la innovación en el tejido empresarial local".

Con esta iniciativa, "ambas compañías consolidan su compromiso con la soberanía tecnológica europea, la seguridad y la protección civil, contribuyendo a la creación de soluciones que marcan la diferencia tanto en escenarios de defensa como en situaciones de emergencia humanitaria".

El pasado mes de octubre, la empresa catalana GUTMAR anunció que contempla la fabricación y entrega desde sus instalaciones de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) de sistemas lanzapuentes en el marco del acuerdo de colaboración suscrito con Santa Bárbara Sistemas, empresa con sede en Madrid.

VEHÍCULOS LANZA PUENTES

Por su parte, el Gobierno anunció la adquisición de Vehículos Lanza puentes VLP sobre ruedas, un proyecto enmarcado dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa del Gobierno de España.

Para cubrir esta demanda, el acuerdo de colaboración entre Santa Bárbara Sistemas y GUTMAR prevé disponer de un sistema interoperable desarrollado en España que permite transportar todos los vehículos de la OTAN; se trata de un sistema de despliegue de puentes de alta movilidad sobre ruedas, que es también una opción para la defensa civil y las operaciones de ayuda en catástrofes.