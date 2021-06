Geis acusa a Cs de crear un problema "falso" con el idioma en las PAU

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, ha acusado a Cs de querer crear un problema "absolutamente falso" con el debate planteado con relación al idioma de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de la semana pasada.

Lo ha dicho este jueves tras una interpelación del diputado de Cs Nacho Martín Blanco, en la que exigía a Geis mantener un debate sobre la lengua y la inmersión lingüística "que tanto perjudica a los niños y a la convivencia en Catalunya".

Para Blanco, el Govern ha llevado a cabo una espiral de silencio a la hora de garantizar la oferta de la selectividad en dos idiomas, a lo que Geis le ha reprochado avivar un problema que a su juicio no existía, y de hacerlo porque les da "micrófono y relevancia" en los medios.

"Le aseguro que este impacto es artificial, no se ha producido un aumento de la demanda de exámenes en castellano. Y si así fuera, no pasaría nada. No hay ninguna espiral de silencio ni vulneración de derechos, lo que hay es un correcto funcionamiento de las PAU", ha añadido.

La consellera ha asegurado que después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ordenó ofrecer a cada alumno el examen en catalán, castellano y aranés, su Conselleria siguió trabajando para ofrecer a los estudiantes "certeza, rigurosidad, solvencia y predicibilidad a la hora de hacer las PAU".

Ha defendido que se dio la posibilidad de escoger y hacer el examen en la lengua que se quisiera y que se reforzó la comunicación de manera que los alumnos "tuvieran información antes de entrar en las aulas y por correo electrónico de este derecho a escoger la lengua".

Por último, ha asegurado a Cs que en el Parlament se puede llevar a cabo el debate que se desee, pero les afea querer "ganar en los tribunales de justicia aquello que la mayoría democrática de este Parlament no les otorga".