La Generalitat se adhiere a la Coalición Mundial para la Justicia Social de la OIT

Foto de archivo - Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha formalizado la adhesión de la Generalitat a la Coalición Mundial para la Justicia Social, una iniciativa internacional que promueve el diálogo entre gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales, universidades y otras entidades para impulsar iniciativas conjuntas y "avanzar hacia sociedades más justas, inclusivas y sostenibles".

En un comunicado de este sábado, la Conselleria de Empresa y Trabajo explica que con esta adhesión el Govern "reafirma su compromiso con el multilateralismo, el diálogo social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", especialmente en cuanto a la reducción de las desigualdades y la mejora de la calidad del mercado de trabajo.

Sobre esta adhesión, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha destacado que la sociedad catalana ha estado "históricamente comprometida con la justicia social y la igualdad, y que ha construido grandes compromisos democráticos para incorporar estos valores en sus políticas públicas".

"Ahora es más necesario que nunca trabajar por un orden global que respete los derechos humanos y laborales, haga frente a la crisis climática, e impulse un progreso económico sólido, pero también sostenible y compartido", ha añadido.

La Coalición Mundial para la Justicia Social "nace como una respuesta a los grandes retos globales actuales", como el aumento de desigualdades, el coste de la vida o la crisis climática; y el Govern, a iniciativa de las Consellerias de Empresa y Trabajo y de UE y Acción Exterior, aprobó solicitar esta adhesión el 20 de febrero.