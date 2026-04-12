La Generalitat aprueba el Segundo Pacto para la Moda Circular para "acelerar" la transición textil

Logotipo de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), ha aprobado el Segundo Pacto para la Moda Circular para "acelerar" la transición del sector textil, según ha informado este domingo mediante un comunicado.

Este pacto da continuidad al primero, que fue creado en 2022, y lo amplía hasta el 2030, así como "refuerza la colaboración entre administraciones públicas, empresas, centros de conocimiento y entidades sociales de toda la cadena de valor del sector textil".

El acuerdo tiene algunos objetivos concretos: reducir entre un 5 y un 10% la generación de residuo textil, conseguir en 2029 una recogida selectiva del 30%, incrementar el valor material de los residuos recogidos selectivamente, llegar a una reutilización de entre el 55 y el 60% y un reciclaje de entre el 40 y el 50%.

Cuando se estableció el pacto, en el año 2022, hubo 55 organizaciones adheridas, cifra que ha ido aumentando progresivamente hasta las 124.

Según el comunicado, es necesario impulsar medidas para fomentar la reutilización y el ecodiseño para conseguir un sector textil más circular, mientras que explica que será necesario un nuevo acuerdo con un horizonte 2030.