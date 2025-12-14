Generalitat y Ayuntamiento de Girona avanzan hacia el Campus de Salut "dentro de los plazos"

El alcalde y la consellera - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Generalitat y Ayuntamiento de Girona avanzan en el desarrollo del proyecto de Campus de Salut en la ciudad, "lo más importante que se ha impulsado en la demarcación de Girona en las últimas décadas y debe marcar el futuro social, sanitario y económico" del territorio, y coinciden en cumplir los plazos previstos.

El Departament de Territorio, liderado por Sílvia Panequé, y el Ayuntamiento que dirige Lluc Salellas coindiden en valorar "muy positivamente" la evolución del proyecto, que está en la recta final en cuanto a los trámites clave para hacerlo realidad, informan en sendos comunicados este domingo.

El Ayuntamiento ha empezado la fase de aprobación de la contratación de proyectos para reparcelar y urbanizar, mientras que la Generalitat ha encargado el estudio previo al concurso de proyectos del Campus.

La Comisión de Urbanismo de Catalunya validó técnicamente el proyecto municipal el 27 de noviembre, lo que permite encargar los proyectos de reparcelación y urbanización, y "esta validación confirma que el proyecto avanza en los plazos previstos".

El Campus también implica mejorar las condiciones socioeconómicas y urbanísticas de los barrios de Can Gibert del Pla y Santa Eugènia, y la transformación urbanística del polígono Mas Xirgu y su entorno.

LAS UBICACIONES

El Campus se proyecta en la zona suroeste del sector urbanístico; los espacios verdes y el corredor natural, en la este; y la edificabilidad destinada a vivienda social y equipaciones públicas, en la norte.

El Departament de Territorio ha planteado trasladar la edificabilidad prevista en una parte del parque Vilamitjana hacia una zona del polígono Mas Xirgu: en concreto, en suelos adyacentes al Masrocs, lo que aumenta el techo residencial y mantiene libre de edificaciones el actual parque Vilamitjana.

El Ayuntamiento "siempre ha estado abierto a estudiar propuestas que contribuyen a mejorar el proyecto, y que no supongan ningún atraso en la tramitación".

Según el acuerdo de ambos, el Ayuntamiento contemplará la alternativa de reubicar el techo residencial "donde sea más conveniente, una vez se ceda el suelo anticipadamente" para construir el equipamiento hospitalario y si se garantiza la adecuación de la alternativa propuesta a la consecución del interés general, la sostenibilidad económica-financiera de la operación desde el punto de vista presupuestario, y la compatibilidad con las zonas inundables.

INVERSIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO

Ayuntamiento y Generalitat también han acordado inversiones de mejora del espacio público en varios barrios, para "reforzar la cohesión social, mejorar el espacio público y garantizar que el proyecto tenga un retorno claro y tangible para los vecinos" de la zona.

Las inversiones "se tendrían que llevar a cabo antes del 2030", y entre estas actuaciones (que se detallarán en la próxima Comisión Bilateral Ayuntamiento-Govern) destacan también inversiones asistenciales y de infraestructuras.

SÍLVIA PANEQUE

Según Paneque, la Generalitat trabaja con el Ayuntamiento hace semanas "para ayudar y hacer que la propuesta del Trueta sea la más ajustada posible a las necesidades de la ciudad".

"Es posible hacer el Trueta, no afectar al Parc Jordi Vilamitjana y hacer el máximo esfuerzo, para que el Campus de Salut de Girona esté operativo lo antes posible", ha añadido.

LLUC SALELLAS

Salellas ha remarcado que "el planeamiento aprobado por la Comisión de Urbanismo de Catalunya demuestra el buen trabajo del Ayuntamiento, que ha permitido cumplir escrupulosamente con el calendario".

"En lo referente a la propuesta de la Generalitat, se analizará" teniendo en cuenta su viabilidad urbanística y jurídica, los datos de edificabilidad, el impacto global en el proyecto y en su calendario, y el compromiso de la Generalitat de efectuar las inversiones en los barrios del en torno al futuro campus, ha añadido.

Generalitat y Ayuntamiento coinciden en que esta propuesta de mejora y las que puedan surgir no pueden comportar atrasos en la puesta en funcionamiento del Campus: "La prioridad absoluta es la materialización del Campus dentro de los plazos acordados", así que ninguna propuesta puede situarse por delante del calendario de entrega de los solares donde se deben construir los edificios del Campus.