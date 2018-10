La Generalitat consideraría "persecución política" que expulsaran al juez Vidal

Actualizado 26/02/2015 14:31:02 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Francesc Homs, consideraría "persecución política" contra el juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal que el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) le expulsara de la carrera judicial por dos faltas disciplinarias muy graves relacionadas con su participación en un borrador de Constitución catalana.

Al preguntársele en rueda de prensa en la Generalitat durante la reunión de los magistrados para decidirlo, Homs ha asegurado este jueves que se resiste a creer que le acabarán expulsando, una decisión que sería "absurda y contraria a la propia lógica de la democracia" de un Estado democrático y de derecho.

"Hasta que lo vea no me lo creeré. Llámenme ingenuo, pero lo vería tan horroroso que no me lo quiero creer", ha advertido, tras defender el derecho del juez a dedicar sus horas libres, fuera del trabajo, a hacer las propuestas que considere y por las que no cobra ningún tipo de remuneración.