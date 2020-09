La Generalitat declara la cultura como "bien esencial"

Budó aclara que esto no impide que se limiten actividades culturales en otro confinamiento

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que la Generalitat ha declarado la cultura como un "bien esencial para el desarrollo integral de la personalidad individual y colectiva", que debe servir como punto de partida para elaborar el marco normativo que garantice y regule el acceso a la cultura.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que esta declaración también debería servir para "acelerar" la reanudación de los diferentes sectores culturales tras la pandemia, y dar respuesta a las necesidades de los profesionales del sector.

Ha afirmado que la pandemia del coronavirus ha evidenciado que la cultura "ha sido fundamental para poder afrontar las situaciones de aislamiento de las personas" y que es un bien esencial para la sociedad.

También ha señalado que las limitaciones que se han aplicado en el sector cultural por el Covid-19 han tenido un impacto económico importante, por lo que defiende que en estos momentos "hay que velar más firmemente porque se garantice el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía, así como el derecho de todos los agentes culturales para recuperar su actividad".

Preguntada por si esta declaración garantiza que las actividades culturales no quedarán restringidas si vuelve a haber un confinamiento, Budó ha contestado que dependerá del contexto de la situación sanitaria, pero que la declaración de bien esencial no impide que se puedan volver a limitar: "En el caso de que se tuviera que hacer un confinamiento probablemente no podríamos ir al cine ni al teatro ni a un concierto".

"Se trata de hacer evidente que la cultura ha sido muy importante durante la pandemia y de qué manera podemos trabajar para proteger este sector. A partir de aquí, en función de como vaya evolucionando la pandemia iremos por una vía u otra", ha asegurado.