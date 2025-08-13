Archivo - La Generalitat decomisa 130 kilos de atún rojo procedentes de la pesca recreativa - GENERALITAT - Archivo

GIRONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La inspección de pesca y asuntos marítimos del Departamento de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación de la Generalitat decomisa 130 kilos de atún rojo procedentes de la pesca recreativa.

De estos, 111 kilos se interceptaron con la colaboración de agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente de la Región Policial de Girona del cuerpo de Mossos d'Esquadra, informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

El atún se detectó durante las inspecciones que se realizan habitualmente en el momento en el que desembarcaban dos embarcaciones ubicadas en los puertos náuticos de Blanes y de L'Escala (Girona).

Las infracciones corresponden a haber pescado atún rojo, una especie que ya no dispone de la cuota para la modalidad recreativa, debido a que se han agotado, y por no haber desembarcado los ejemplares enteros, como estipula la normativa actual, que fija para estos casos sanciones de entre 601 y 60.000 euros.

El pescado decomisado se depositó dentro de las cámaras frigoríficas de la Cofradía de Blanes hasta el momento en el que se entregó a una entidad benéfica.