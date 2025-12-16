La Generalitat destina 2 millones al Observatori de la Qualitat Lingüística del IEC

Archivo - Vista del interior del Institut d'Estudis Catalans en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado este martes la autorización para conceder una subvención al Institut d'Estudis Catalans (IEC) para financiar el Observatori de la Qualitat Lingüística por un importe de 2 millones de euros durante los próximos tres años.

El proyecto estudiará durante el periodo 2025-2028 la calidad del catalán en la administración pública y "da cumplimiento" a uno de los puntos del Pacte Nacional per la Llengua que preveía impulsar un observatorio de la calidad lingüística, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu.

El análisis de datos servirá de base para definir actuaciones políticas orientadas a reforzar la calidad de la lengua, y el IEC elaborará informes por ámbitos, formulará propuestas de mejora y ofrecerá asesoramiento a instituciones y entidades.