Generalitat y Diputación de Tarragona ampliarán el MAMT para convertirlo en "referente museístico"

TARRAGONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, han firmado el protocolo de intenciones para la ampliación y adecuación del Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT), con el objetivo de convertirlo en "referente museístico" de Catalunya.

El protocolo establece la voluntad de ambas instituciones de ubicar la nueva sede del MAMT en el Palau de la Diputación de Tarragona, donde también se mantendrá su sede institucional, buscando incrementar la proyección "nacional e internacional" del equipamiento y del arte y la cultura de la provincia, informa la Conselleria de Cultura en un comunicado de este viernes.

TRES ESTUDIOS ANTES DE 2027

El protocolo establece que la Diputación, con la colaboración de la Generalitat, elaborará antes de mediados de 2027 tres estudios previos: un plan museológico, un estudio previo de usos y espacios de la nueva sede y un plan de actuación, con el calendario y el presupuesto.

Los estudios serán la base para la redacción del proyecto de adecuación arquitectónica y museográfica, y servirán para concretar los compromisos económicos y de gestión de cada administración.

Una vez finalizados, Generalitat y Diputación firmarán un convenio de colaboración y estudiarán las fórmulas para los gastos de funcionamiento, en función del papel que el futuro MAMT acabe teniendo en el sistema de museos catalán.

"UNA SUMA DE COMPLICIDADES"

Hernández ha asegurado que el acuerdo simboliza lo que quieren que sea la política cultural del país: "Una suma de complicidades institucionales para poner en valor el patrimonio y el talento que tenemos, y con una visión de país que entiende la cultura como motor de cohesión y de progreso".

Por su parte, Llauradó ha afirmado que se trata de una "proyecto estratégico para la Diputación de Tarragona, no solo por el salto cualitativo que supondrá para el MAMT sino porque será un gran impulso del arte y la cultura del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Baix Penedès".