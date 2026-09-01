La Generalitat y las diputaciones redactan un protocolo de gestión coordinada de bosques

Archivo - Vista de una cosa en el pueblo de Vernet, a 11 de noviembre de 2022, en Artesa de Segre, Lleida, Catalunya (España) - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha avalado este martes el acuerdo firmado junto a las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona para la redacción de un protocolo en materia de gestión forestal y prevención de incendios de manera coordinada.

Según indica en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes, el protocolo supondrá un "antes y un después" para los bosques catalanes al formalizar una gobernanza conjunta para dar una respuesta nacional a la crisis climática.

Entre las prioridades del plan, que establece un máximo de 6 meses para suscribir el convenio de cooperación que concretará las inversiones, la coordinación técnica y los mecanismos de ejecución, se divide en 8 ejes de actuación.

Entre ellos destacan la protección de todos los municipios, la gestión activa del paisaje, la mejora de la seguridad en urbanizaciones y núcleos habitados, la integración de datos y el apoyo a los bosques públicos, privados y a las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).

GESTIÓN DE BOSQUES

La Generalitat también ha avalado el plan extraordinario para acelerar las actuaciones en los terrenos forestales de su titularidad, que suman 92.618 hectáreas, 33.035 de las cuales corresponden a superficie arbolada.

De esta superficie arbolada, el Govern ha identificado 17.284 hectáreas de alta densidad forestal, donde la intervención es técnicamente inviable, que ha considerado como ámbito de actuación prioritaria.

En este contexto, el Ejecutivo catalán ha pasado de las 400 las hectáreas gestionadas en 2024 a 600 en 2026, con el objetivo de llegar a las 2.000 en 2029 y multiplicando por tres la capacidad de actuación anual.