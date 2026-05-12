La Generalitat impulsa un clúster de gestión de la información de Catalunya

Archivo - La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament, a 12 de marzo de 2025, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha presentado el Catalonia Data & Information Managment Cluster, una iniciativa que nace con la voluntad de impulsar la innovación y la colaboración entre las empresas del sector de la gestión de la información en Catalunya, con el objetivo de reforzar la competitividad y el posicionamiento.

Más de un centenar de empresarios y agentes del sector de más de 50 empresas e instituciones han participado en la participación del nuevo clúster en un acto celebrado en La Pedrera, ha informado este martes el departamento en un comunicado.

Las 12 empresas y entidades fundadoras son T-Systems Iberia, Stelo.ai, La Foneria, iLovePDF, Centre de Visió per Computador, Astrea la Infopista Jurídica, AGTIC Consulting, Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, DesideDatum Data Company, Doctodata, Nubilum y Vidimus.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha definido el nuevo clúster como "un punto de inflexión importante" porque reforzará un sector estratégico desde la colaboración, la visión compartida y la suma de capacidades.

Hernández ha destacado que el clúster quiere ser "una respuesta colectiva y de país, orientada a reforzar la competitividad y el posicionamiento de todas las empresas y agentes que forman parte de la cadena de valor de la gestión de la información".

La iniciativa ha sido impulsada por la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental de la Conselleria de Cultura en el marco del despliegue del Plan de archivos y gestión documental de Catalunya.