La Generalitat incorpora 16 furgonetas 100% eléctricas para el control y mejora de la red viaria

Furgonetas 100% eléctricas para el control y mejora de la red viaria de Catalunya - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha incorporado este martes a su flota las primeras 16 furgonetas 100% eléctricas dedicadas a la conservación, control y mejora de la red viaria de su titularidad.

Esta incorporación, con la que se prevé una reducción anual de emisiones de 900 toneladas de CO2 equivalente, corresponde a un contrato de arrendamiento que tiene un alcance de cinco años y cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros, informa la Conselleria en un comunicado.

Las primeras furgonetas se han distribuido en los Centros de Conservación de la Conselleria de Reus y Tortosa (Tarragona); Solsona (Lleida); Girona, y Sabadell-Terrassa, Viladecans, Igualada, Berga y Vic (Barcelona), además de en el Centro de Control de Túneles de Vic.

Asimismo, está prevista la sustitución de 49 furgonetas más por vehículos 100% eléctricos antes de que finalice el año y la electrificación, antes de 2030, del 90% de la flota de 200 vehículos que tiene la Generalitat para el mantenimiento de la red de carreteras.

Esta actuación se enmarca en el Pla d'Impuls del Vehicle Elèctric (PIVE) 2025-2030 de la Generalitat de Catalunya, que plantea triplicar el ritmo de penetración del vehículo eléctrico para alcanzar los niveles de la media europea.