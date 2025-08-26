La Generalitat incrementa la financiación de jubilaciones parciales de docentes de la concertada

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa del Govern del 26 de agosto - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado incrementar la financiación por parte de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat destinada a cubrir las jubilaciones parciales de los docentes de la escuela concertada que reciben pago delegado.

En 2022 se aprobó la jubilación parcial del profesorado de los centros concertados y en 2024 se publicó un decreto ley que introducía la obligación de contratar a tiempo completo a la persona de relevo que sustituirá al docente titular una vez se jubile totalmente, informa la Generalitat tras el Consell Executiu de este martes.

Para reducir el coste derivado de esta ampliación de plantilla y favorecer que el personal de centros concertados incluido en el sistema de pago delegado pueda acceder a la jubilación parcial, el Govern asumirá la financiación de las jubilaciones parciales.