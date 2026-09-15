La Generalitat invertirá 5,5 millones en un nuevo pabellón deportivo en Cervera (Lleida)

(I-D) El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez; el alcalde de Cervera (Lleida), Jan Pomés, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau - GOVERN

LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat financiará la construcción de un nuevo pabellón deportivo en el Complex Esportiu Nord de Cervera (Lleida) para ampliar los equipamientos deportivos de la ciudad, puesto que el actual pabellón "ha quedado técnicamente y funcionalmente obsoleto", informa en un comunicado este martes.

Se construirá en 8 meses una vez se empiece a construir, fecha que no detallan, y tendrá 2.456 metros cuadrados, pista deportiva central, graderías, vestuarios, salas de actividades, almacenes, iluminación y ventilación naturales y la posibilidad de incorporar placas fotovoltaicas en su cubierta.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha asegurado que la inversión beneficia no solo a Cervera, sino a toda la comarca de la Segarra; el de Deportes, Berni Álvarez, ha destacado el impacto que tendrá en el amplio tejido asociativo deportivo de la zona, mientras que el alcalde, Jan Pomés, ha reivindicado el acuerdo con la Generalitat "después de 2 años de trabajo".