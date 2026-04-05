La Generalitat invierte 10 millones en la mejora y rehabilitación de 25 estaciones de autobuses

Fotografía de una estación de autobuses - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha destinado una inversión de 10 millones de euros para rehabilitar 25 estaciones de autobuses en toda Catalunya durante este 2026, informa un comunicado del Govern este domingo.

Las actuaciones incluyen la mejora de pavimentos y accesos en Sabadell, Granollers, Caldes de Montbui, Terrassa, Barcelona-Fabra i Puig, Vilafranca del Penedès, Vilanova y la Geltrú, Manresa, Navàs y Vic (Barcelona); Figueres, Roses, Olot, Ripoll, Platja d'Aro, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols y Cadaqués (Girona); Balaguer, Solsona y Les Borges Blanques (Lleida) y Tarragona y Reus (Tarragona).

La Generalitat invertirá 3,5 millones en las comarcas de Girona, 1,6 millones en la Catalunya Central y el Camp de Tarragona, 1,5 millones en el área de Barcelona, 800.000 euros en el Penedès y 500.000 euros en Lleida.

Actualmente hay obras en ejecución en una decena de instalaciones y durante esta primavera se prevé iniciar los trabajos en otras diez estaciones.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado que "estamos trabajando intensamente para dar respuesta a las necesidades del territorio en lo que se refiere al transporte colectivo por carretera, que en los últimos años está tomando una especial relevancia".