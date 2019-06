La Generalitat levanta parcialmente la prohibición de la siega

Actualizado 28/06/2019 20:01:07 CET

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch. @INTERIORCAT

TARRAGONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha anunciado este viernes por la tarde que ha levantado parcialmente la prohibición de la siega en toda Catalunya, de manera que queda permitida en las horas de menos calor, entre las 21 horas y las 11 del día siguiente.

En una atención a los periodistas desde el Centro de Mando en Vinebre (Tarragona) por el incendio de La Ribera d'Ebre (Tarragona), ha explicado que la siega hace referencia al "uso de máquinas recolectoras o empacadoras".

También ha detallado que en el incendio de La Ribera d'Ebre ha habido durante este viernes una veintena de puntos donde se ha reavivado el fuego, pero ha asegurado que la estrategia de "no crecimiento" de los Bombers se está consiguiendo.

Y ha explicado que cinco bomberos han tenido que ser atendidos por golpes de calor y que dos de ellos han sido trasladados al hospital en Móra d'Ebre (Tarragona).

Buch también ha comentado que los Bombers han atendido este viernes por la tarde tres incendios menores: uno en Montmell (Tarragona), otro en Rocallaura y el tercero en Els Plans de Sió (Lleida), que ya están controlados tras una actuación "rápida" de las dotaciones.

Paralelamente, Protección Civil de la Generalitat ha pedido en Twitter "no utilizar material pirotécnico en zonas que no sean urbanas", ya que cualquier cohete o petardo puede iniciar un incendio si no es en zonas urbanizadas y alejadas de la vegetación, ha alertado.

"CONDICIONES DURAS"

El jefe de Bombers, el inspector David Borrell, ha explicado ante los medios que este viernes han estado aguantando los rebrotes de las llamas aunque han trabajado en condiciones complejas con temperaturas por encima de los 44 grados y baja humedad: "Estamos trabajando con unas condiciones duras".

Ha asegurado que, sin embargo, tienen "buenas sensaciones" y que son optimistas, y que durante la noche el objetivo será estabilizar más tramos del perímetro del incendio.