La Generalitat movilizará 255 millones al año para la rehabilitación de viviendas en Catalunya

La consellera de Vivienda de la Generalitar, Sílvia Paneque, y la portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Parlament, Ester Capella, este lunes en Esparreguera (Barcelona). - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha presentado este lunes el Programa Regenera para impulsar la rehabilitación de viviendas y ampliar el parque público disponible en Catalunya, que contará con una dotación de 190 millones de euros al año, a los que se suman una aportación del Institut Català de Finances (ICF) que eleva la inversión total a 255 millones.

Lo ha explicado en un acto en Esparreguera (Barcelona) junto a la portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Parlament, Ester Capella, en el que ha detallado que es "un paquete integral de medidas" que servirá para rehabilitar viviendas, incrementar el parque público disponible y mejorar las situaciones de vulnerabilidad residencial en entornos urbanos, núcleos antiguos y municipios rurales, ha informado la conselleria en un comunicado.

El programa se desplegará a través de seis líneas de actuación, que son la intervención en los barrios y edificios más vulnerables, la adquisición de viviendas para ampliar el parque público, la creación de oficinas de apoyo y acompañamiento de la ciudadanía, el impulso de actuaciones de rehabilitación en edificios residenciales, facilitar la financiación a través de préstamos públicos y mejorar el conocimiento y diagnóstico del parque de vivienda.

La aportación del ICF se repartirá a través de una línea de préstamos para que las comunidades de propietarios rehabiliten los edificios, y en una línea de financiación para que las entidades públicas adquieran edificios en desuso o inacabados.

Paneque ha explicado que el 60% de las 4 millones de viviendas que conforman el parque de vivienda de Catalunya fueron construidas antes de 1980, lo que ha asegurado que en zonas de vulnerabilidad socioeconómica crea un "círculo de deterioro progresivo que pone en riesgo las condiciones de habitabilidad de unas 560.000 viviendas".

OBJETIVOS

El programa prevé incrementar el parque de vivienda social a través de la movilización de viviendas vacías, infrautilizadas o en desuso y la finalización de los edificios inacabados, y facilitar el acceso a la vivienda en municipios rurales reforzando el papel de los ayuntamientos en la gestión del parque.

También prioriza la intervención en entornos con una alta vulnerabilidad socioeconómica y mayor antigüedad del parque residencial, y prevé reducir las barreras técnicas administrativas y económicas que limitan la rehabilitación.