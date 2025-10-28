La Generalitat regula el A1 de catalán y adapta el decreto por la demanda "creciente" de pruebas

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el Proyecto de decreto de modificación del Decreto 37/2024 sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán, para regular el nivel A1 de catalán y adaptar el texto ante la demanda "creciente" de pruebas.

La regulación del nivel A1 "permitirá convocar pruebas libres para obtener el certificado, así como reconocer la validez de certificados, diplomas y títulos de este nivel que otras entidades certificadoras emiten", informa la Generalitat este martes tras el Consell Executiu.

Además, se permite convocar más de una prueba ordinaria anual, ya que el decreto vigente establece que la convocatoria de las pruebas ordinarias se debe efectuar una vez al año.