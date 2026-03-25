Generalitat y Tarragona firman el convenio para constituir el Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez, firman el convenio de constitución del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco - GOVERN

TARRAGONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, el Ayuntamiento de Tarragona y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural han firmado este miércoles el convenio de constitución del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco, el organismo para gobernar de forma compartida el patrimonio romano de la ciudad, reconocido como patrimonio mundial por la UNESCO.

Han solemnizado la firma del convenio el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde, Rubén Viñuales, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en un acto en la Sala del Sarcòfag del Pretori de Tarragona, uno de los monumentos que forma parte de este patrimonio romano.

El Consejo General del consorcio se ha reunido por primera vez tras su constitución, presidido por Illa, con Viñuales y Hernández como vicepresidentes, y con las vocalías, que recaen en otros representantes de estas instituciones consorciadas.

El consistorio lo liderará el Ayuntamiento, y de esta forma el patrimonio romano de la ciudad será gestionado de forma conjunta por el consistorio, por la Generalitat, y por la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, y se prevé que se integren en el mismo el ministerio de Cultura, la Diputación de Tarragona y el Arzobispado de Tarragona.

Su presupuesto será de 8 millones anuales entre 2026 y 2029, 3,5 millones de los cuales aportados por la Generalitat, 2,5 por el Ayuntamiento y 100.000 por la Diputación, a los que se sumará la previsión de los ingresos anuales que generen los monumentos protegidos, de entre 1,7 y 2 millones.

SALVADOR ILLA

El presidente Illa ha defendido que el consorcio es la mejor herramienta ante la "responsabilidad" de proteger, gestionar y fomentar el patrimonio romano tarraconense, y ha celebrado la colaboración y lealtad institucional para la materialización de este organismo de gobernanza.

Ha destacado el valuosísimo patrimonio mundial que se protegerá: "Detrás de cada piedra que nos contempla descubrimos historias épicas, como las del emperador Augusto, que estableció su residencia aquí en Tàrraco e hizo de centro neurológico del poder del imperio. Y el emperador Adriano, que encontró reposo durante su enfermedad".

Monumentos como el anfiteatro, el foro romano, la muralla o el Pont del Diable, ha dicho el presidente, son un buen ejemplo de la "vitalidad social, cultural, comercial y política que tuvo y tiene todavía Tarragona".

RUBÉN VIÑUALES

El alcalde Viñuales se ha mostrado especialmente ilusionado por la formalización del consorcio: "Lo que era un proyecto, una aspiración y una ambición de ciudad, hoy se convierte en una herramienta concreta, útil y decisiva para el futuro de nuestro patrimonio".

Ha afirmado que Tarragona, como "capital del mundo clásico de Catalunya", ha sabido colectivamente situar su patrimonio donde le corresponde y que sea un referente único y mundial, y que con el consorcio se reforzará y ampliará el trabajo que se hace para protegerlo.

"Tàrraco no se entiende sólo desde sus monumentos aislados, sino desde una mirada más amplia, más coherente y compartida de ciudad y territorio", y ha dicho que esta nueva etapa supondrá más inversión e implicará una transformación cultural, educativa, turística y económica.