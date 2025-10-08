'Gernika' de Martin Harriague abre la programación de danza del Temporada Alta

El festival programa 9 espectáculos de danza

GIRONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Temporada Alta ha abierto su programación de danza con 'Gernika', del coreógrafo vasco Martin Harriague, en colaboración con el colectivo francés Bilaka, que se podrá ver hasta este viernes en El Canal-Centre de Creació d'Arts Escèniques de Salt (Girona).

Durante la cita, se han programado un total de nueve espectáculos de danza, que van desde la reflexión íntima al mito clásico, con algunas propuestas pensadas para el público infantil, informa la organización este miércoles en un comunicado.

'Gernika' revisita "uno de los episodios más trágicos de la historia reciente" como es el bombardeo de la ciudad vasca en abril de 1937, que marcó la memoria colectiva e inspiró la obra homónima de Picasso.

Cinco bailarines de Bilaka --Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz Galarraga, Oihan Indart y Aimar Odriozola-- comparten escena con tres músicos que, "entre ritmos hipnóticos y versos de Odei Barroso, construyen un espacio vibrante de resistencia y esperanza".

La puesta en escena es una combinación de tradición y modernidad: Harriague conduce a los intérpretes a un ejercicio físico de alta intensidad, enlazando pasos y figuras de la danza tradicional vasca con movimientos contemporáneos de "una gran potencia expresiva".

El objetivo es "interpelar al público a través del cuerpo y del sonido, estableciendo una conexión directa con el impacto emocional de la tragedia"; y la música en directo, a cargo de Xabi Etcheverry, Patxi Amulet y Stéphane Garin, refuerza este viaje hacia la memoria.

OTROS ESPECTÁCULOS

A parte de 'Gernika', la programación de danza cuenta con María Pagés, junto al dramaturgo El Harbi El Harti, que presenta 'De Scheherezade' en el Teatre Municipal El Jardí de Figueres el 15 de noviembre: una pieza que transforma el mito de Zerezade en una "oda a la palabra y a la resistencia femenina".

La creadora argentina Marina Otero vuelve al festival con 'Aypub (El oficio de morir)', que se podrá ver el 22 de noviembre en la Sala La Planeta; y el colectivo La Veronal presenta 'La mort i la primavera' con la voz y música de Maria Arnal, el 1 y 2 de noviembre en el Teatre Municipal de Girona;

Por otro lado, la compañía Mal Pelo estrenará 'We: Nosaltres i els temps' el 6 de diciembre en El Canal-Centre de Creació d'Arts Escèniques; y Lorena Nogal presenta 'PICASSa' el 21 de noviembre en el CaixaForum Girona.

Para el público familiar, el festival propone 'Lumiero' de La Menuda con Pere Hosta, con funciones el 25, 26 y 29 de octubre en El Canal; y Roseland Musical celebrará su 40 aniversario recuperando 'Pinocchio' en el Teatre de Salt el 16 de noviembre.