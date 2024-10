Giancarlo Esposito recibe un premio Máquina del Tiempo del Festival de Sitges

El actor Giancarlo Esposito posa durante el photocall de la película ‘Please don’t feed the children’, en la 57ª edición del Festival de Sitges, a 11 de octubre de 2024

El actor Giancarlo Esposito posa durante el photocall de la película ‘Please don’t feed the children’, en la 57ª edición del Festival de Sitges, a 11 de octubre de 2024 - David Zorrakino - Europa Press

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El actor, director y productor estadounidense Giancarlo Esposito ha recibido la tarde de este viernes un premio Máquina del Tiempo del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en reconocimiento a su trayectoria.

"Me encanta lo que hago", ha asegurado al recogerlo antes de la proyección de la película de debut de Destryn Allyn Spielberg 'Please don't feed the children' en la que interpreta a un policía.

El actor ha agradecido al Festival de Sitges el galardón, y ha expresado la importancia que otorga a la creatividad y a la inspiración.

Ha dicho estar "conmovido" por recibir el galardón en una sala tan llena de público, y se ha mostrado convencido de que la creatividad puede cambiar el mundo.

Esposito, popular por su papel de Gus Fring en las series 'Breaking Bad' y 'Better call Saul', ha aparecido en películas como 'Haz lo que debas', 'Smoke', 'Sospechosos habituales', la más reciente 'Maxxxine' y series como 'The boys' y 'The mandalorian'.