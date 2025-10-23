Ginestà publicará nuevo álbum en primavera de 2026

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Ginestà ha anunciado que publicará su quinto álbum de estudio en primavera de 2026 y ha editado el single 'Les coses senzilles', informa este jueves la discográfica Halley Records en un comunicado.

Los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas, un mes después de haber publicado 'T'estimo tant', abogan en el tema 'Les coses senzilles' por hacer una invitación a bajar el ritmo y conectar con aquello esencial.

Según el grupo, la canción "pretende fijarse en aquello que a menudo se pasa por alto y que, al mismo tiempo, es lo que sostiene", y la publicación de estos dos singles es la antesala de su quinto larga duración.