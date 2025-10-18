Girona bautiza la estación de aforo del Ter con el nombre de Francesc Ferrer i Gironès

Acto de descubierta de la placa en honor de Francesc Ferrer i Gironès - AJUNTAMENT DE GIRONA

GIRONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación de aforo del río Ter en Girona, perteneciente a la ACA, ha sido bautizada con el nombre del político, escritor e historiador Francesc Ferrer i Gironès, en reconocimiento de su defensa de la recuperación del caudal del Ter.

El alcalde de Girona, Lluc Salellas y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, han participado en el acto de descubierta de la placa, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

Salellas ha asegurado que era un acto "para reivindicar la figura de Francesc Ferrer i Gironès y un paso más en la lucha" para que el Ter, a su parecer, tenga un caudal ecológico digno.