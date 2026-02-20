La Global Sumud Flotilla aplaza al 12 de abril el inicio desde Barcelona de su nueva misión a Gaza

Archivo - Despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha aplazado al 12 de abril el inicio desde Barcelona de la nueva misión de ayuda humanitaria a Gaza (inicialmente estaba previsto el 29 de marzo), en una operación en la que se prevé que más embarcaciones salgan de otros puertos del Mediterráneo.

Lo han informado los organizadores en un comunicado, en el que han explicado que se ha ajustado el calendario "en respuesta a las nuevas oportunidades para ampliar la misión".

La operación, tal y como anunció hace 2 semanas la GSF, movilizará "a miles de participantes de más de 100 países", conformando una intervención humanitaria y no violenta coordinada, y que se hará por mar y por tierra.

La flotilla marítima partirá desde Barcelona, puertos de Italia y Túnez, así como de otros puntos del Mediterráneo, mientras que la caravana avanzará por tierra hacia Gaza a través del norte de África.

Entre los participantes se incluyen más de 1.000 profesionales de la salud; profesionales de la educación y de la ingeniería; equipos de reconstrucción, preparados para apoyar la supervivencia comunitaria y la recuperación; personal investigador en crímenes de guerra y "ecocidio" y observadores legales, encargados de documentar violaciones del derecho internacional.

La organización describe la misión como un rechazo directo a las recientes propuestas de reconstruir Gaza "sin soberanía palestina y sin rendición de cuentas".