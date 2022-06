El Gobierno asegura que Catalunya es la comunidad con más inversión absoluta en infraestructuras

Flores cifra en 700 millones la obra certificada en 2021 en Catalunya

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Infraestructuras del Gobierno, Xavier Flores, ha asegurado que Catalunya es la comunidad autónoma que tiene más inversión realizada en infraestructuras en 2021 en valores absolutos, con cerca de 700 millones de euros.

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa tras la reunión de la subcomisión técnica de la Comisión Bilateral de Infraestructuras Generalitat-Estado, en la que la delegación del Govern ha estado liderada por el secretario general de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Ricard Font.

Flores ha asegurado "no estar satisfecho" con el porcentaje de ejecución prevista --que se situó en el 35%--, pero que esta situación, textualmente, no refleja la realidad.

"Sorpresivamente, la realidad es que cuando vas a obra certificada, Catalunya es la comunidad donde más obra se ha certificado", ha apuntado.

Por este motivo, ha pedido un "análisis más sosegado, más de fondo" de las cifras ya que, en sus palabras, los catalanes merecen saber la verdad.

Ha insistido que "no es cierto que Catalunya esté en la última posición, no refleja la realidad" y ha puesto como ejemplo que Catalunya es la comunidad en la que Adif más obras ha ejecutado en la red convencional, con 170 millones de euros, seguida de Andalucía con 70 millones.

El secretario ha pedido no menospreciar los trabajos que se están realizando: "No estamos satisfechos, pero esto no quiere decir que seamos un desastre. No es cierto. Estamos ejecutando obra como en ninguna otra comunidad".