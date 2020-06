El Gobierno de Colau rechaza negociar el proyecto de museo Hermitage en Barcelona

La proposición de BCN Canvi sí la apoyan JxCat, Cs y PP, y ERC se abstiene

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Barcelona ha rechazado en el pleno de este viernes una proposición de BCN Canvi que le instaba a negociar con el Puerto de Barcelona y el proyecto de museo Hermitage para "desarrollar y aprobar" este equipamiento en la Nueva Bocana del Puerto.

La proposición, que no ha prosperado, sí ha recibido el apoyo de JxCat, Cs, PP y BCN Canvi, mientras que ERC se ha abstenido, y el líder de BCN Canvi, Manuel Valls, ha dicho que "sería un error monumental e histórico decir que no al proyecto del Museo Hermitage".

El mismo Valls ha asegurado que el proyecto cumple todos los requerimientos urbanísticos y ha advertido de que el 'no' del Ayuntamiento puede suponer que en la Nueva Bocana se instale "un centro comercial 'outlet".

También ha reprochado a la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que se concluyera que el Hermitage "no tiene interés público suficiente" en base a unos informes encargados por el propio Gobierno municipal.

EXTERNALIDADES DEL MUSEO

Sanz ha recordado a Valls que el proyecto se quiere hacer en suelo público: "Es legítimo que un fondo de inversión quiera invertir en Barcelona, pero el proyecto debe adaptarse a la ciudad, y no al revés", ha subrayado.

"El Hermitage generaría unas externalidades que la ciudad no debe asumir y no quiere asumir", ha añadido la concejal, que ha defendido que el 'no' se ampara en la potestad del Gobierno municipal para ello.

IMAGEN DE LA CIUDAD

Gemma Sendra (ERC) ha dicho que su grupo tiene dudas sobre la gestión del Gobierno municipal en este asunto.

El concejal de JxCat Ferran Mascarell ha alertado de que "algunos califican la actuación del Gobierno municipal de prevaricadora".

La concejal de Cs Marilén Barceló ha insistido en que Barcelona necesita el Museo Hermitage y ha recriminado al PSC su "cambio de posicionamiento",.

Óscar Ramírez (PP) ha afirmado que la negativa del Ayuntamiento al proyecto no favorece a la imagen de la ciudad.