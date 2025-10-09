El gobierno de Collboni presenta un presupuesto de 4.180 millones para Barcelona para 2026

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este jueves un presupuesto municipal de 4.180 millones de euros para 2026, que supera por "primera vez" la barrera de los 4.000 millones.

Lo ha explicado el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, en rueda de prensa, en la que ha asegurado que las prioridades de las cuentas son "las personas, la vivienda y la seguridad", cuya dotación ha cifrado en 994, 240 y 430 millones, respectivamente.

Respecto a las Ordenanzas Fiscales, el objetivo del ejecutivo municipal es congelar impuestos y tasas para familias y pymes, y destaca como novedad las bonificaciones por obras de regeneración urbana y el incremento de 1 euro la tasa turística.

