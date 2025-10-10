El gobierno de Collboni se reúne con representantes de Ramala y Belén en Barcelona

Gay se reúne con representantes de Ramala y Belén en Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, se ha reunido este viernes con representantes de los ayuntamientos de Ramala y Belén en la ciudad para concretar los proyectos que se llevarán a cabo en el marco del distrito 11.

Se tratan de los primeros encuentros presenciales con las ciudades palestinas tras nombrar la zona como distrito de la ciudad para colaborar en su reconstrucción, proyecto del que Gay es la máxima responsable y por el que ya se llevan a cabo reuniones telemáticas periódicamente, indica el consistorio en un comunicado.

En concreto, las reuniones han tenido lugar con el representante del Ayuntamiento de Belén, Daoud Salahat, y el de Ramala, Lubna Yousef Farhat, aprovechando su presencia en la Academia de Barcelona para Municipios Mediterráneos (BAMM) que se celebra en la ciudad.