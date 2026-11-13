El Gobierno crea 94 nuevas plazas de jueces y 47 de fiscales en Catalunya

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación en Catalunya de 94 plazas de jueces (+9,8% respecto a la plantilla actual) y 47 de fiscales (+9,9%) para 2027, informa en un comunicado.

En total, el Gobierno ha aprobado la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027 en toda España, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal.

En dos años (2025 y 2026) se han creado 190 plazas judiciales Catalunya (+21,9%) y, según el Ejecutivo, la distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia.

Así, la planta judicial de Catalunya crecerá un 9,8% De las 94 nuevas plazas judiciales para Cataluña, 70 son para Tribunales de Instancia de localidades como Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa, Sabadell, Terrassa, L'Hospitalet, Mataró, Badalona o Reus; 17 serán para Audiencias Provinciales y 7 para el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La creación de 47 nuevas plazas de fiscales para Catalunya supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 9,9%, pasando de 472 a 519 miembros; se trata de una de las comunidades autónomas más beneficiadas, junto a Andalucía y Madrid.