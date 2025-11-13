El Gobierno destina 9,5 millones a la empresa de microelectrónica Ideaded

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha formalizado este jueves su participación en la empresa de microelectrónica Ideaded, con una inversión pública de 9,5 millones de euros, informa en un comunicado.

La inversión ha sido formalizada por el director general de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), Javier Ponce, que ha asistido acompañado por el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.

Con esta inversión, que se suma a la entrada en el capital de otros socios, Ideaded comprará nueva maquinaria y completará su planta piloto en Viladecans (Barcelona), que tiene la capacidad de alcanzar las 50 obleas mensuales.

Ideaded está especializada en el desarrollo de microchips sostenibles basados en materiales alternativos al silicio y sustratos flexibles, con aplicaciones en distribución, logística, farmacia y computación; tiene "un enorme potencial estratégico en inteligencia artificial (IA), computación de alto rendimiento o defensa", entre otros.

"Con este empuje, el Gobierno está facilitando que esta empresa pueda usar su tecnología disruptiva para producir semiconductores en el futuro de forma masiva", ha declarado Javier Ponce.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Por su parte, Prieto ha asegurado que esta inversión supone dar "un paso más en el compromiso del Gobierno de España con la transformación digital y tecnológica de nuestro país", ha apuntado Carlos Prieto.

El ceo de Ideaded, Eduard Puig, ha destacado que "para todo el equipo de Ideaded, esta nueva etapa representa un paso muy emocionante", pues acerca su tecnología al mercado y demuestra que en España también se pueden desarrollar soluciones de microelectrónica líderes, en sus palabras.