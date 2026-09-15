9 gobiernos locales de Barcelona intercambian en Jordania experiencias con 25 municipios palestinos

Representantes de los gobiernos locales reunidos en Jordania. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha organizado hasta el próximo lunes junto al Ayuntamiento de Barcelona y la Association of Palestinian Local Authorities (APLA) un intercambio de experiencias con 25 municipios de Palestina en Amman (Jordania) con la participación de 9 gobiernos locales de la provincia.

En un comunicado este martes, la corporación ha explicado que participan en esta experiencia los municipios de Gavà, Mollet del Vallès, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Viladecans y Barcelona.

Los trabajos se centran en el intercambio de experiencia sobre recogida de aguas pluviales, y digitalización de servicios municipales de agua.

También se abordarán cuestiones como la planificación territorial resiliente, infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, desarrollo económico social, promoción económica y mercados locales.

El encuentro está enmarcado en la iniciativa Distrito 11: Ciudades de Palestina, el espacio de cooperación municipal que promueve el intercambio de conocimiento y el refuerzo de las capacidades de los gobiernos locales palestinos y catalanes.