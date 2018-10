González asume otro mandato en Pimec y desea una transición para encontrar sucesor

Publicado 19/06/2018 10:30:00 CET

Considera que el futuro presidente podría ser "más político y menos ejecutivo"

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Josep González, asumirá este martes un nuevo mandato, el sexto, y ha deseado que se produzca una transición durante éste para encontrar sucesor.

En una entrevista de Europa Press, con motivo de su reelección, González ha considerado que su sucesor podría tener un estilo diferente al suyo y ser "más político y menos ejecutivo".

Ha resaltado que considera que el liderazgo que él ha representado no se podrá repetir, puesto que ha sostenido que es difícil encontrar a alguien que pueda dedicarse durante "todos los días y muchas horas" a este cargo de manera altruista.

"Un modelo de presidente que tenga la capacidad de estar así en Pimec puede que sea difícil de encontrar. No tiene que serlo hallar un empresario líder que sepa representar y dar un mensaje empresarial como dios manda. Tenemos gente válida. Hay mucha, pero que quiera --ser presidente-- hay menos y que pueda, aún menos. Dentro de éstos tendremos que encontrarlo", ha remarcado González.

Ha detallado que no ha habido dentro de la patronal un debate sobre los posibles sucesores: "La prueba es que nunca he tenido oposición y que no se han presentado otras alternativas".

Para este nuevo mandato, González ha expresado que la organización, que en 2017 registró unos ingresos de 15,5 millones de euros, aspira a continuar incrementado el número de socios directos e indirectos --empresas asociadas a gremios que se adhieren a la organización--, que actualmente se sitúa en 128.000, y ha enumerado como ejes principales de acción el impulso a la digitalización y a la formación profesional.

DESDE 1997

González ha ocupado el cargo de presidente de Pimec desde 1997, cuando esta patronal surgió de la fusión con Sefes, organización empresarial de la que ya era presidente desde 1990.

En 2015, Pimec modificó los estatutos para limitar la presidencia a dos mandatos, pero González explicó en una rueda de prensa en abril que, al no ser con efectos retroactivos, puede volver a presentarse en el que será su sexto mandato.

La candidatura de González está compuesta por 85 empresarios y representantes de patronales, de los cuales un 15% son nuevas incorporaciones respecto a la candidatura de 2014, y las mujeres pasan a representar un 21% del total de los miembros, el doble que en las últimas elecciones.