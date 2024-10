González-Bueno dice que el Sabadell opera en mercados que dan "mayor estabilidad" que los de BBVA

Oliu afirma que la oferta actual de canje es de 1,84 euros por acción

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha defendido que la entidad opera en mercados que dan "mayor estabilidad" al balance y los resultados que los de BBVA.

Lo ha dicho este jueves en un encuentro con accionistas de la entidad para hablar sobre la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell junto al presidente del banco, Josep Oliu, en la sede de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

González-Bueno ha apuntado que si se miran las geografías en las que cada entidad está expuesta, la de Banco Sabadell da "muchísima mayor estabilidad a los resultados".

"Las comparaciones son odiosas. Saben ustedes que hay otro banco por ahí, que empieza por B y acaba por A, que tiene el 70% de su negocio en países emergentes. Bueno, pues este tiene el 85% de su negocio en España", ha dicho, refiriéndose a Banco Sabadell.

Ha añadido que esto permite que los resultados de la entidad "no solo son crecientes, sino que son confiables".

"Nuestra rentabilidad es sostenible, porque tenemos clara visibilidad sobre los negocios futuros, entre otras cosas, porque estamos en mercados que están muy consolidados y que son muy exigentes", ha subrayado.

PESO DE MÉXICO

Oliu ha coincidido en señalar el peso de México en el balance de BBVA y ha explicado que la reducción del 30% en bolsa de la media de los bancos mexicanos ha provocado la contracción del 14% del valor en bolsa del banco liderado por Carlos Torres desde la presentación de la OPA.

Ha añadido que "no es malo tener países emergentes, pero introduce una volatilidad" que puede ser no deseada para los inversores, si quieren mantener separada su exposición a diferentes países o no quieren exposición a países emergentes.

El presidente ha añadido otras dudas sobre el futuro del valor de las acciones de BBVA, como el litigio en el que está acusado de los delitos de cohecho en grado de continuidad y de revelación de secretos junto a su expresidente Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo.

OFERTA DE CANJE

Oliu también ha señalado que actualmente y tras los ajustes de dividendos, que ha definido de neutrales y que "en todo caso empeoran la oferta", la oferta de canje da a la acción de Banco Sabadell un precio de 1,84 euros, por debajo de los 2,22 euros que BBVA ofreció en un primer momento.

Ha achacado esta reducción a la volatilidad de la oferta, que se da por el hecho de que BBVA haya ofrecido un cambio de acciones y no efectivo en la OPA.

González-Bueno ha recordado que el mercado ha puesto un precio objetivo de las acciones de Banco Sabadell en 2,25 euros por título, por encima de la oferta inicial, y ha recordado que, históricamente, este precio objetivo se ha ido alcanzando.

Oliu ha negado que el valor actual en bolsa de Banco Sabadell se deba a la OPA: "Nadie tiene elementos para decir que las acciones del banco sin la OPA del BBVA vayan a bajar".

Por otro lado, el presidente ha señalado que en las empresas que tienen entre 2 millones y 10 millones de facturación y las que facturan entre 10 millones y 50 millones, "pasar de cuatro bancos a tres tiene unos efectos demoledores en la oferta de crédito y puede tener unos efectos demoledores también en el futuro en el propio capacidad de desarrollo de estas empresas".