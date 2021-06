Gonzàlez-Cambray ve una "buena noticia" la recatalogación de la complejidad de los centros

Anuncia que próximamente se publicará un documento sobre construcción de equipamientos educativos

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha descrito este miércoles como una "buena noticia" la recatalogación del nivel de complejidad de los centros de cara al próximo curso, del que dependen ciertos recursos extra que reciben.

Lo ha dicho en su primera comparecencia ante la comisión de Educación del Parlament, en la que ha recordado que 175 centros ven reducida su complejidad pero que sube en 214, por lo que ha afirmado que "habrá más recursos": ninguno de los 175 centros dejará de tener los recursos asociados, un buen porcentaje --en sus palabras-- los mantienen y el resto perderán algún porcentaje.

Ha negado que sea un recorte, como le han reprochado varios diputados de la oposición, y ha admitido que los datos usados para la recatalogación son de 2018, por lo que no recogen el impacto de la pandemia de Covid-19, pero ha dicho que la alternativa era usar cifras de 2014.

Además, Gonzàlez-Cambray ha anunciado que próximamente se publicará un documento con criterios de construcción de equipamientos educativos, titulado 'Nuevos aprendizajes, nuevos espacios', que ha sido "testado" durante dos años con procesos participativos en 42 centros educativos que tienen previstas obras o ampliaciones.

El conseller ha garantizado que el concurso-oposición convocado para técnicas de parvulario no se puede revertir pero ha garantizado que "no tendrá ninguna afectación" el próximo curso y ha dicho que trabajarán para que no perjudique a ninguna trabajadora más allá de 2022.

PARTIDOS

La diputada del PSC-Units, Esther Niubó, ha lamentado que el Govern haya "perdido la oportunidad" de aprobar unos presupuestos para 2021 y se ha preguntado qué sacrificará la Conselleria por el hecho de trabajar con las cuentas de 2020 prorrogadas.

Desde Vox, Joan Garriga ha criticado que no se cumpla el precepto de la ley educativa catalana que preveía destinar a Educación el 6% del PIB y ha asegurado que la inmersión lingüística y la educación sexoafectiva son una "dictadura encubierta".

El portavoz de la CUP, Carles Riera, ha pedido que se apruebe la proposición de ley que presentó su formación para estabilizar el personal de la Generalitat y ha asegurado que la legislación actual "da por naturalizada una cierta segregación escolar".

Jordi Jordán (comuns) ha dicho que estarán "expectantes" con la propuesta de presupuestos para 2022, dado que ERC --la formación del conseller-- comparte Govern con Junts, un partido con unos postulados más conservadores, según el diputado; ha pedido blindar la inmersión lingüística y terminar con las desigualdades educativas.

Joan Garcia, de Cs, ha defendido un modelo trilingüe porque la inmersión "desnaturaliza la realidad catalana", ha pedido conocer los proyectos lingüísticos de los centros, le ha preguntado al conseller si cree que usar el castellano en un patio de colegio es una anomalía y ha defendido la neutralidad en las aulas.

Desde el PP, Eva Parera ha sostenido que "debe entrar poca ideología a las escuelas", ha lamentado el apoyo de ERC a la 'Ley Celaá' y ha pedido que catalán y castellano sean lenguas vehiculares.

Anna Erra, de Junts, ha aplaudido la voluntad del departamento de combatir la segregación escolar, avanzar hacia la plena gratuidad de la etapa 0-3 y ampliar gradualmente el presupuesto educativo.

Por último, la diputada de ERC Mònica Palacín ha felicitado al departamento por la decisión de crear una dirección general de alumnado, y ha asegurado que el cumplimiento del pacto contra la segregación topa con la presión que ejercen ciertas familias "porque quieren ir a un centro determinado".