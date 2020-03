González (Pimec) no contempla un "paro total" de la actividad por el coronavirus

"Si no equilibramos las medidas sanitarias con la actividad, hoy tenemos un terremoto, pero podemos tener un tsunami"

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Josep González, ha sostenido este lunes que no contempla un "paro total" de la actividad económica por el coronavirus, y ha apostado por encontrar un equilibrio entre las medidas sanitarias y el desarrollo de la actividad.

"Si no lo hacemos así, ahora podemos tener un terremoto, pero luego tendremos un tsunami", ha dicho González en rueda de prensa telemática para valorar la situación tras el estado de alarma decretado por el Gobierno.

Ha reconocido que no es fácil tomar decisiones en el contexto actual: "Si quisiéramos el máximo de precauciones deberíamos parar 100% el país", y ha vuelto a insistir en la necesidad de compatibilizar las medidas sanitarias con el mantenimiento de la actividad económica.

MÁS ERTES

González ha indicado que a partir de este lunes las empresas empezarán a aplicar expedientes de regulación de empleo temporales (Erte), ya que hasta ahora las compañías "no han tenido ni siquiera capacidad de reaccionar", y ha defendido que los afectados estén cubiertos por algún tipo de prestación.

Ha indicado que los Erte deben ser rigurosos y justificados, y no aplicar ERE en su lugar: "No se pueden mezclar y si alguna empresa lo hace para algo está la administración, para aplicar las sanciones que considere necesarias o no aprobar este tipo de operaciones".

"DESCOORDINACIÓN" ENTRE ADMINISTRACIONES

Ha lamentado la "descoordinación" entre el Gobierno y la Generalitat, lo que ha motivado muchas consultas por parte de sus asociados sobre si este lunes se podía acudir a trabajar físicamente o no.

También ha indicado que esperaba una mayor concreción de la reunión telemática mantenida el domingo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes autonómicos: "Lamentablemente, no fue así".

Además, ha indicado que la patronal catalana ya ha recibido más de 2.140 consultas telefónicas o a través de la web sobre temas jurídicos, laborales y financieros.

REUNIÓN ENTRE GENERALITAT Y AGENTES SOCIALES

González ha explicado que a las 16.30 horas de este lunes está prevista una reunión telemática entre Generalitat y agentes sociales, si bien desconoce si se prevé la participación del presidente de Catalunya, Quim Torra.

Pimec aprovechará este encuentro para transmitir algunas de las medidas económicas que defiende ante la crisis del coronavirus, como la agilización de los trámites administrativos para Ertes y la ampliación de sus causas por fuerza mayor, la suspensión de las cotizaciones sociales a pymes y autónomos, aplazar el pago del IVA y de los pagos de hipotecas y créditos, el pago inmediato de las facturas pendientes de las administraciones públicas y la supresión del coeficiente de potencia de los recibos de energía, entre otras.