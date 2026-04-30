Gortázar (CaixaBank) dice que con la inflación al 3% "es lógico" subir los tipos al 2,75%

Archivo - El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que con la inflación por encima del 3% en la eurozona, "es lógico" que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés al 2,75%, lo que significaría realizar tres subidas de tipos en lo que queda de año.

Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa tras la presentación de resultados del primer trimestre, en el que el banco ganó 1.572 millones de euros, un 7% más, y en la que ha añadido que no prevé que este mismo jueves se dé la primera de estas subidas en la reunión del BCE.

Gortázar ha explicado que estas subidas servirán para contener las expectativas a largo plazo, que ha dicho que "son las que realmente" pueden dañar a la economía.

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