El Govern abrirá una convocatoria de 120 millones para equipamientos deportivos municipales

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presenta el plan de modernización de equipamientos deportivos en Esplugues de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

Illa cree que es el plan "más ambicioso de los últimos 20 años" en esta materia en Catalunya

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado que el Govern abrirá "en dos o tres días" o, como tarde, a principios de la semana próxima la convocatoria de 120 millones hasta 2029 a ayuntamientos y entidades locales para la modernización de equipamientos municipales, tras el aval del Consell Executiu a la plurianualidad de los fondos anunciados el pasado julio.

Lo ha anunciado este martes en el complejo deportivo Les Moreres de Esplugues de Llobregat (Barcelona), junto al conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, y el alcalde, Eduard Sanz.

Illa ha defendido textualmente que se trata del plan más ambicioso de los últimos 20 años en materia deportiva en Catalunya, y que debe servir para garantizar el acceso a instalaciones deportivas de calidad en todos los barrios y pueblos: "Debemos garantizar que todos los catalanes, mayores y pequeños, jóvenes y adultos, tengan cerca de su casa un centro deportivo en condiciones".

Ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos a presentar sus propuestas al Govern, en una convocatoria que, ha dicho, está pensada para ayuntamientos de todo tamaño y condición, y ha señalado que las ayudas se concederán "en función de las posibilidades económicas de cada municipio".

Una vez abierta, los consistorios podrán presentar durante 15 días sus proyectos para optar a la subvención, y en paralelo el Govern ha adoptado líneas de financiación del Institut Català de Finances (ICF) para completar la misma, tras la eventual inversión inicial.

Illa ha sostenido que han diseñado y aplicarán el plan en "colaboración estrecha" con municipios, clubs, federaciones y entidades deportivas, y que la Generalitat será ágil en las comprobaciones de las candidaturas.

COHESIÓN, CONVIVENCIA Y SALUD

"De la misma manera que tenemos un centro de atención primaria, una escuela, un parque, debemos tener un centro deportivo cerca", ha valorado Illa, y ha definido el deporte como una herramienta de cohesión, convivencia y salud, porque es un contexto en que conviven familias y ciudadanos de distintas procedencias, edades, formas de pensar y lenguas.

"En un centro deportivo público todo el mundo es bienvenido y todo el mundo tiene cabida, insisto, venga de dónde venga y sea cual sea su condición social. Invito a quienes quieren romper la convivencia de nuestros barrios a que entren en un polideportivo", ha añadido.

BERNI ÁLVAREZ

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, ha destacado la importancia del plan para que el mantenimiento de las instalaciones no recaiga únicamente en las entidades locales que, "de forma injusta", han tenido poco apoyo de la Generalitat.

Ha explicado que tras la fase de diagnóstico del estado de unas 700 instalaciones deportivas en más de 600 municipios de Catalunya, han detectado "muchos problemas y carencias que requieren una actuación lo más rápida posible" en temas como la seguridad, la eficiencia energética o la accesibilidad.

Ha detallado que los ayuntamientos les han trasladado "más de 8.900 posibles actuaciones de mejora", por lo que ha considerado básico para el Govern desplegar de forma rápida estas ayudas, ante la deuda histórica, en sus palabras, con los consistorios.

EDUARD SANZ

Finalmente el alcalde, Eduard Sanz, ha valorado la importancia del deporte como herramienta de intercambio cultural y de integración, pero ha señalado la importancia de que los centros cuenten con un mantenimiento adecuado, por lo que ha destacado el "buen entendimiento" entre administraciones para lograrlo.

Además, ha mantenido que la salud "no se construye, ni se crea, ni se destruye" únicamente en el sistema sanitario, sino que requiere prevención, algo que, a su juicio, aporta el deporte.