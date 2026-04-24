El Govern activa ayudas de hasta 20.000 euros para pymes y autónomos afectados por la dana Alice

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha puesto en marcha una línea de subvenciones de 500.000 euros para apoyar a los sectores económicos afectados por la dana Alice, y que prevé ayudas de hasta 20.000 euros para pymes y autónomos.

Lo ha explicado este viernes el conseller del departamento, Miquel Sàmper, durante una visita al municipio de Santa Bàrbara (Tarragona), uno de los afectados por el episodio de inundaciones y lluvias torrenciales del pasado octubre, explica el Govern en un comunicado.

La cantidad de las inversiones se determinará en función de los gastos justificados para la recuperación de la actividad, y que se hayan realizado entre el 7 de octubre de 2025 y hasta el 30 de junio de este año, y se concederán mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de las solicitudes, que se podrán realizar hasta el 22 de mayo.

El objetivo del Govern con estas ayudas pasa por "favorecer" la recuperación de la actividad económica de la zona afectada, y se enmarcan en el conjunto de actuaciones puestas en marcha, con una inversión total prevista de más de 19 millones de euros.

En concreto, los gastos que pueden justificarse son las de reparación y obra de locales, naves, almacenes o talleres, los de reparación o sustitución de maquinaria y equipos y los de limpieza extraordinaria.