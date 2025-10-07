El Govern actualiza el nuevo importe de las horas extraordinarias del cuerpo de Agents Rurals

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la actualización del importe de las horas extraordinarias a los efectivos del cuerpo de Agents Rurals, ratificando así el acuerdo de la Mesa Sectorial de negociación del personal de la Administración de la Generalitat, que aprobó por unanimidad esta medida.

Así, este precio incluye el importe por hora extraordinaria normal y otra para festivos o noche en función de la categoría de cada funcionario del cuerpo, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Con este acuerdo se autoriza a la Conselleria de Interior y Seguridad Pública y al de Economía y Finanzas a adoptar las medidas oportunas para su aplicación y difusión.