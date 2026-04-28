El Govern aprobará en mayo adaptar trámites urbanísticos en municipios de menos de 2.000 habitantes

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará en el Consell Executiu en el mes de mayo un decreto ley de adaptación de las normas, los procesos y los trámites urbanísticos en los municipios de Catalunya de menos de 2.000 habitantes.

Lo ha dicho la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras la reunión que ha mantenido el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con representantes de la Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Micropobles y Eines de Repoblament Rural.

"No se puede exigir el mismo nivel de planeamiento y gestión a un municipio de 2.000 habitantes que a una gran ciudad del área metropolitana", ha argumentado la consellera, que ha detallado que se hará una reforma en la normativa urbanística para que las necesidades en ámbitos como la vivienda se puedan adaptar a la realidad rural de Catalunya.

Se creará un nuevo instrumento de planeamiento urbanístico: el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) será la herramienta que los municipios de más de 2.000 habitantes seguirán usando, pero se creará la figura del POUM Rural, para los de menos de 2.000.

Este nuevo plan de ordenación urbanística para estos municipios permitirá ser más ágil en la emisión y recepción de informes y tramitaciones, especialmente las vinculadas a las evaluaciones ambientales y documentales: "Estándares urbanísticos más flexibles, adaptados a las distintas realidades".

Además, el proyecto contemplará facilidades para rehabilitar casas rurales y masías que, "ante las dificultades urbanísticas y de admitir usos residenciales o productivos o sociales, se veían abocadas a convertirse en escombros".