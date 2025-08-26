El Govern aprueba contratar a monitores de apoyo al alumnado con necesidades por 62,6 millones

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Prorroga por un curso el Programa temporal de residencia inicial en centros educativos

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la contratación del servicio de monitores de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales para el periodo entre enero de 2026 y agosto de 2027 por un importe de 62,6 millones de euros.

Según informa la Generalitat en el documento de acuerdos de Govern, posterior al Consell Executiu de este martes, la Conselleria de Educación y FP podrá contratar el servicio de monitores para dar apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales con dificultades en la autonomía personal y la regulación de la conducta.

La dotación se dirige al alumnado de los centros públicos de titularidad de la Generalitat y se ha aprobado en dos anualidades, con cargo a presupuestos de ejercicios futuros del departamento: en 2026 será de 37,9 millones de euros y en 2027 de 24,7.

La figura del monitor da apoyo a la educación inclusiva y la atención se realiza dentro del aula, en otros espacios del centro y en la salidas, y el objetivo es "lograr la máxima participación del alumnado en las situaciones educativas".

SENSEI

Por otro lado, el Govern ha aprobado la prórroga por un curso del Programa temporal de residencia inicial en centros educativos, llamado Sensei, que se creó en 2023 para "capacitar al profesorado que se inicia en la docencia mediante una estancia en un centro educativo con el acompañamiento de una mentoría".

El programa también asienta de forma práctica las competencias y aprendizajes con seminarios o experiencias prácticas, y los objetivos de aprendizaje son el contexto educativo catalán; las prácticas de aprendizaje; la gestión del aula; la evaluación; el desarrollo profesional y la gestión socioemocional.

En la primera fase del programa han participado 55 centros educativos de toda Catalunya, con un total de 247 docentes noveles seleccionados y 85 docentes mentores.