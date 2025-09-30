El Govern aprueba crear dos equipos conjuntos de Bombers y SEM con 24 nuevas plazas de enfermería

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras el Consell Executiu celebrado este martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado crear dos equipos conjuntos de actuación en emergencias y tareas de rescate y salvamento integrados por personal de Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), con 24 nuevas plazas de enfermería para así crear las dos nuevas bases de estos equipos terrestres.

Una de ellas se instalará en el Parc de Bombers de la Pera (Girona) y la otra en Cambrils (Tarragona), sumándose así a las tres que funcionan desde 2020 en el Parc de Cerdanyola del Vallès, el aeropuerto de Sabadell (Barcelona) y el parque de La Seu d'Urgell (Lleida), informa el Govern tras el Consell Executiu celebrado este martes.

Este modelo mixto proporciona una mejor respuesta operativa y de asistencia sanitaria en "zona caliente", es decir, en el mismo escenario de los incidentes y desde el primer momento de las intervenciones por parte de los bomberos, y los profesionales del SEM pueden monitorizar a la persona afectada de forma inmediata en el mismo lugar y aplicando las maniobras para estabilizarla.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Una vez seleccionados, los sanitarios deberán superar un proceso de habilitación y formación que, avalado por el Institut de Seguretat Pública de Catalunya y el SEM, asegurará su encaje operativo en los servicios, debido a la dificultad técnica y la especialización en determinadas maniobras.

Así, se podrá garantizar una respuesta "homogénea y equitativa" en Catalunya y se asegurará la disponibilidad de dispositivos operativos conjuntos formados, equipados y con protocolos comunes.