El Govern aprueba un nuevo decreto para simplificar el derecho vigente en Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes el decreto de simplificación de disposiciones reglamentarias, una iniciativa que supone un paso en el proceso de depuración jurídica normativa y que deroga un conjunto de normas que ya habían perdido su vigencia, con el objetivo de disponer de un ordenamiento "más accesible, coherente y transparente".

Este decreto afecta a 800 disposiciones normativas de los años 1977 a 2024, ha anunciado el Govern en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu.

Además, también se ha aprobado una nueva instrucción de la Secretaría del Gobierno para la desindexación de actos administrativos publicados erróneamente como normas en el Portal Jurídic de Catalunya, que permitirá retirar casi 5.000 actos administrativos que no tienen naturaleza normativa, pero constaban como tales en el Portal Jurídic.